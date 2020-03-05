Обезьяна, кормящая черепаху, умилила пользователей Сети

На кадрах видео шимпанзе и черепаха находятся на зеленой лужайке, вероятно, в зоопарке. Обезьяна откусывает кусочек от яблока и протягивает его рептилии. Эти действия она повторяет несколько раз.

Пользователей Сети умилило заснятое зрелище. Они поразились такой дружбе между животными разных видов. Примечательно, что на ролике видно, что неподалеку находится еще одна обезьяна. Однако яблоком героиня видео делится именно с черепахой, сообщил «Царьград».

«Почему люди не могут быть такими же друг с другом?» — задался вопросом один из комментаторов.

«На самом деле и люди, и обезьяны могут быть всякими. Есть люди, которые хуже обезьян. Есть обезьяны, которые лучше людей. Мир не черно-белый и не крутится вокруг человека, вот и все», — написал другой пользователь.

Также некоторые комментаторы отметили, что черепаха так и не смогла откусить яблоко от кусочков, протянутых обезьяной.