Объемы производства мяса возросли в Москве

Объем производства мясной продукции в Москве вырос на 6,7% за пять месяцев 2022 года. Об этом сообщил «Царьград».

На данный момент в Москве функционируют 24 предприятия. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что в течение первых пяти месяцев этого года организации выпустили продукции на 49,8 миллиарда рублей. При этом выручка составила на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передало Daily Moscow.