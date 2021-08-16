Жителей Ленобласти предупредили о грозах и ливнях

Ливни и грозы ожидаются в Ленинградской области в ближайшие два дня. Погода ухудшится уже 17 августа, сообщили «Невские новости».

17 августа ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди, местами грозы. Во время грозы возможен порывистый ветер до 15-18 метров в секунду. 18 августа также ожидаются ливни и грозы, шквалистый ветер. Температура воздуха днем прогреется до +23…+28 градусов, а ночью опустится до +10…+15 градусов.