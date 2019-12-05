Узник Освенцима рассказал о фашистских пытках

Ковалев рассказал, что привезенных в концлагерь пленных сначала загнали в помещение и стали избивать. После их заставили смывать собственную кровь.

Фашисты набили на руках индивидуальные номера каждого заключенного. Эти же цифры нашили на тонкие полосатые пижамы.

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«Все заболели от холода. В пижамах на улице было холодно. Утром, чуть свет, подъем — всех выгоняют, гоняют с плетками, а потом кладут на землю как бревно, и катают. Бока бьют. Издевались по-страшному», — рассказал ветеран.

По его словам, узникам выдали деревянную обувь, в которой ноги быстро стирались до крови.

Как и остальные пленные в Освенциме, Евгений Ковалев был привлечен к строительным работам на немцев. Он возводил овощехранилище, копал и укреплял подвалы.

Позднее его перевели в филиал Освенцима в чешском городе Судеты. Здесь узник до конца апреля 1945 года проработал на радиозаводе. 4 мая с остальными пленниками его освободили советские войска.