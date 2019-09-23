Нужна настоящая мужская сила. Семья из Подмосковья сочиняет музыку на редком инструменте
Основа билофона — высокий сборный каркас. На него крепят деревянные балки, а затем подвешивают латунные билы на крепких шнурках. Билофон изобрели еще 30 лет назад. Его автор — Александр Жигарев — впервые предложил исполнять музыкальные произведения на так называемых плоских колоколах.
Анастасия Ершова быстро освоила игру на билофоне — ведь у нее музыкальное образование. Вместе с мужем Андреем они открыли свою школу звонарей, куда набирают учеников не младше девяти лет. В приоритете — мальчики. Именно они аккомпанируют учителю на самых тяжелых плитах.
Премьера музыкально-циркового спектакля состоялась в усадьбе «Архангельское»Подробнее
В местном храме пара проводит не только уроки, но и концерты. По словам Анастасии — это как таблетка успокоительного, человек забывает обо всем. Под звуки билофона он возвращается в детство и абсолютно счастлив.