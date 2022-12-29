Интересное 29 декабря 2022, 11:19 Нутрициолог Свиридова рассказала, сколько калорий содержится в крабовом салате Нутрициолог Свиридова: калорийность крабового салата примерно 200 ккал на 100 граммов

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В одном из самых популярных блюд новогоднего стола — крабовом салате — содержится примерно 200 килокалорий на 100 грамм. Об этом RT рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

«Крабовый салат подойдет для диетического питания, если вместо риса добавить белокочанную капусту, а майонез заменить нежирной сметаной или йогуртом», — сообщила эксперт.

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Она также порекомендовала использовать для салата качественное крабовое мясо. Кроме того, эксперт предупредила о необходимости соблюдать суточную норму мандаринов, которая составляет четыре фрукта. По ее словам, большее количество может привести к аллергической реакции.

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