Нутрициолог рассказала, как выбрать хорошие арбузы и дыни

Летом излюбленных лакомством для россиян являются арбузы и дыни. Однако к выбору этих растений нужно подходить к особой осторожностью. Персональный нутрициолог Ирина Писарева в беседе с РИА ФАН рассказала о ключевых правилах в выборе арбузов и дынь.

«Конечно же, арбузы и дыни стоит покупать, когда наступает сезон, а это конец августа и начало сентября для тех, которые растут в нашей полосе России. Плод не должен быть поврежден и лучше не отрезать его „шапочку“ чужим ножом, как это делают на рынках, чтобы не занести туда никаких микробов», — отметила специалист.

Она подчеркнула также, что не стоит есть арбузы, от которых исходит кислый запах. В противном случае есть риск заработать отравления нитратами. Специалист посоветовала хранить арбуз не более одного дня. Также не стоит употреблять в пишу плоды, которые выглядят глянцевыми при разрезе. Это свидетельствует о наличии нитратов.