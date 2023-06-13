Интересное 13 июня 2023, 13:15 Нутрициолог Макарова посоветовала россиянам не покупать слишком крупную клубнику

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При покупке клубники не стоит отдавать предпочтение ягодам слишком большого размера и необычной формы. Об этом сообщила нутрициолог, эксперт кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, также не следует покупать клубнику с темными листьями или плодоножкой. Лучше всего выбирать ягоды без видимых следов повреждений для избежания дискомфорта в ЖКТ.

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Как сообщили «Известия», самой ароматной и сладкой клубникой считаются сорта «Азия», «Альба», «Клери» и «Виктория».