20 декабря 2023, 13:37
Нутрициолог Гусакова порекомендовала в новогоднем салате оливье заменить колбасу отварным мясом
Нутрициолог Вероника Гусакова в разговоре с изданием NEWS.ru дала совет россиянам, каким образом можно снизить калорийность главного новогоднего блюда — салата оливье. Специалист порекомендовала заменить колбасу отварным мясом, а вместо соленых огурцов добавить свежие.
Что касается заправки, то вместо покупки магазинного майонеза можно приготовить его самостоятельно.
Реклама
«Покупной майонез содержит в себе 67% жиров и более 600 килокалорий на 100 граммов», — отметила Гусакова.
Питание
Новый год
Реклама
Реклама