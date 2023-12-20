Интересное 20 декабря 2023, 13:37 Нутрициолог Гусакова порекомендовала в новогоднем салате оливье заменить колбасу отварным мясом

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Нутрициолог Вероника Гусакова в разговоре с изданием NEWS.ru дала совет россиянам, каким образом можно снизить калорийность главного новогоднего блюда — салата оливье. Специалист порекомендовала заменить колбасу отварным мясом, а вместо соленых огурцов добавить свежие.

Что касается заправки, то вместо покупки магазинного майонеза можно приготовить его самостоятельно.

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«Покупной майонез содержит в себе 67% жиров и более 600 килокалорий на 100 граммов», — отметила Гусакова.