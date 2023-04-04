Интересное 04 апреля 2023, 18:52 Нутрициолог Гусакова опровергла главные мифы о молочных продуктах и глютене Нутрициолог Гусакова посоветовала не исключать из рациона глютен и лактозу самостоятельно

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Все больше людей стараются исключить из рациона глютен и лактозу. Однако на деле подобный подход к питанию не принесет положительных результатов. Таким мнением поделилась нутрициолог Вероника Гусакова. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что глютен обладает богатым биохимическим составом. В него входят порядка 20 незаменимых аминокислот. Кроме того, организм способен без особых проблем усваивать это вещество. Отказ от еды с глютеном может быть чреват развитием ишемической болезни сердца. Также медик пояснила, что информация о том, что употребление глютена приводит к склеиванию ворсинок кишечника является мифом.

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Лактоза же богата кальцием и полезными сахарами, которые дарят организму энергию. Гусакова подчеркнула, что отказываться от лактозы и глютена стоит лишь в случае индивидуальной переносимости. При этом людям с такой проблемой можно оставить в рационе молокосодержащие продукты, такие как сыр или творог.

«Кисломолочные продукты и сыр содержат уже частично расщепленную бифидо- и лактобактериями лактозу и прекрасно усваиваются даже у людей с непереносимостью», — рассказала нутрициолог.