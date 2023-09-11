Интересное 11 сентября 2023, 11:24 Нумеролог Кутейникова назвала счастливым номер автомобиля с цифрами из даты рождения владельца

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Регистрационный номер автомобиля считается счастливым, если его комбинация состоит из чисел даты рождения владельца. Об этом сообщила нумеролог Лидия Кутейникова в беседе с «Москвой 24».

Лучше всего, когда при суммировании всех чисел получается тройка, пятерка или семерка. Владельцев таких номеров реже останавливают инспекторы ГИБДД. На машинах с госномерами, сумма которых имеет числа пять и семь, комфортно путешествовать на дальние расстояния.

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Нумеролог посоветовала водителям избегать регистрационных знаков с цифрами четыре и восемь.