Интересное 07 августа 2023, 23:17 Нумеролог Блэкмун заявила, что цифры в паспорте могут влиять на вашу жизнь

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Паспорт является главным документом для каждого человека. Цифры, которые находятся в нем, могут много рассказать о его владельце. Такой информацией поделилась нумеролог Аделина Блэкмун. Об этом сообщил LIFE.

Чтобы рассчитать нумерологическое число своего паспорта, необходимо сложить все цифры в нем. К примеру, если номер паспорта 1234 567 890, то сумма будет равна 45 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+0). После необходимо сложить цифры получившегося числа: 4+5=9.

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Люди с числом паспорта один обладают лидерскими качествами, два — умением работать в команде, три — творческим потенциалом и талантом. Число четыре говорит о трудолюбии, пять — о развитых коммуникативных навыках, шесть — об аккуратности и пунктуальности.

Семерка рассказывает о том, что владелец такого паспорта стремится к уединению, восемь о том, что человек умеет приумножать свой материальный достаток, а девять — о милосердии.