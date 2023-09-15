Интересное 15 сентября 2023, 12:46 Нумеролог Бачинская: в день осеннего равноденствия 23 сентября следует избегать конфликтов и споров

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Нумеролог Серафима Бачинская в разговоре с изданием «МК в Питере» посоветовала россиянам в день осеннего равноденствия, который наступит 23 сентября, избегать конфликтов и споров.

По словам эксперта, это событие имеет важное значение в нумерологии — древней дисциплине, изучающей значение чисел. День осеннего равноденствия символизирует точку баланса между светом и тьмой, между минувшим летом и наступающей зимой.

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В этот период важно сохранять баланс в душе, а также находиться в спокойном и расслабленном состоянии, добавила Бачинская.