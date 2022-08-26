Новый жилой дом возведут в Коньково в 2023 году

Новый дом по программе реновации появится в московской районе Коньково в 2023 году. Он будет располагаться по адресу улица Введенского. Такой информацией поделился глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Здание будет рассчитано на 418 квартир. При этом шесть подойдут для маломобильных жильцов. Их оборудуют специализированной сантехникой, а также сделают расширенные коридоры.

«Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы», — рассказал политик.