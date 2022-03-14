Новый возлюбленный Ким Кардашьян отправится в космос

Комик Пит Дэвидсон и новый возлюбленный Ким Кардашьян полетит в космос. Поезда состоится в ходе миссии Blue Origin. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на аэрокосмическую компанию миллиардера Джеффа Безоса.

Путешествие состоится 23 марта. Вместе с ведущим шоу Saturday Night Live на борту космического корабля окажутся бизнесмен Марти Аллен, основательница фонда Spacekids Шерон Хейгл и ее супруг Марк, профессор Джим Китчен, доктор Джордж Нилд. Данный вылет станет четвертым для шестиместного космического корабля New Shepard.

Первый запуск ракеты состоялся 13 октября в 10:50 (17:50 мск). Тогда в космос отправился 90-летний актер Уильям Шетнер. Мужчина получил известность благодаря роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь» (Star Trek, 1966-1969) Вместе с ним полет совершили вице-президент американской аэрокосмической корпорации Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуайзен и американский бизнесмен Глен де Врайс.