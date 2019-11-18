В соцсетях набирает популярность новый челлендж под названием «стол для пикника». Участники должны так скрестить ноги и руки, чтобы удержать друг друга от падения на пол, да еще и выполнить определенные движения руками.

Сотни пользователей выкладывают ролики со своими успехами в Сеть. Особенно забавно, когда это пытаются сделать люди в рабочей форме. Например, хоккеисты выложили фото в полной экипировке. И, кажется, получилось у них не очень.