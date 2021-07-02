Новый вид осы обнаружили в Южной Америке

В Южной Америке специалисты открыли новый вид осы. Из-за необычной окраски насекомое назвали «летающей драгоценностью». Крылья осы имеют золотисто-желтый окрас, а ее тело отливает синим цветом, сообщил Biodiversity Data Journal.

Этот вид обитает в западной Амазонии. Регион охватывает Бразилию и занимает площадь более 12,1 миллиона километров, рассказал сайт «Мир 24».

Ученые отметили, что недавно обнаруженная находка вызывает интерес за счет своих больших размеров и необычной окраски. Изначально кажется, что ее тело черно цвета, но при более детальном осмотре становится ясно, что оно с синевой. Оса как будто похожа на летающий драгоценный камень.

Такая необычная расцветка насекомого, скорее всего, защищает ее от хищных птиц. Специалисты отметили, что эти осы паразитируют на личинках насекомых, которые живут в стволах деревьев. Они откладывают яйцо на насекомого, и вылупившееся потомство начинает поедать личинку.

«Виды, которые мы обнаружили, показывают, какие великолепные сюрпризы могут таить в себе тропические леса Земли», — отметили авторы исследования.