Новый вид морских щитников обнаружили биологи на юге Китая

Биологи университета Сунь Ятсена провинции Гуадун, совершившие открытие, назвали насекомое «морским щитником с рифа Антилопы».

Ученые рассказали, что в мире существует около миллиона видов насекомых, однако лишь сто из них — морские обитатели. Они обычно небольшие, а обитают в коралловых рифах. Это самые мало изученные представители фауны, сообщил ТАСС.

В граничащих с Китаем регионах биологи ранее уже обнаруживали похожих насекомых.

Щитники, 13-м морским видом которых стали обитатели провинции Хайнань, встречаются практически в любом климате. Отмечают, что в России насекомых близкого строения обычно называют «солдатиками».