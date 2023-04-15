Интересное 15 апреля 2023, 02:09 Новый вид глубоководных рыб нашли неподалеку от Ирландии Новый вид рыб Microichthys grandis нашли в водах Ирландии

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Ученые из Германии и Нидерландов обнаружили новый вид глубоководных рыб, которые обитают у береговой линии Ирландии. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на Planet Today.

Статью об обнаружении рыбы опубликовали в журнале Ichthyological Research. Новому виду дали название Microichthys grandis. Оно переводится «большая маленькая рыбка».

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Размер рыбы составляет порядка пяти сантиметров, что довольно немного. Однако она значительно превышает в размерах своих сородичей.