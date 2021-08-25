Новый вид динозавра получил имя бывшего игрока сборной Испании

Новый вид динозавра назвали в честь бывшего игрока «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на As.

Ископаемые следы ранее неизвестного динозавра обнаружили в испанском городе Бургос. Найденные остатки обладают четырьмя когтями, хотя для этого типа характерны только три. Нового динозавра назвали Iniestapodus burgensis (бургальская нога Иньесты).

Палеонтологи пошутили, что выбрали находке именно такое имя потому, что у обоих «твердые, элегантные, изящные, хорошо обозначенные шаги мирного характера».