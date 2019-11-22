Новый тренд Instagram. Девушки превращают пальцы в сосиски

Цель моделей — довести пальцы до эффекта «кукольных пальчиков».

Новую процедуру провела и Сара Таскер, британский эксперт по Instagram и автор книги Hashtag Authentic, посвященной приложению. Результат ее не порадовал. Женщина отметила, что «пальцы-сосиски» наводят на нее ужас.

«Пополнение в разделе „Тенденции в Instagram, которые меня тихо пугают“: аэрография на костяшках пальцев для создания „хот-дога“», — написала Таскер.

Интернет-пользователи не оценили женские руки с неестественно гладкой кожей и едва различимыми костяшками. «Почему они все стыдятся быть людьми?» — такую реакцию вызвал новый тренд у пользователей интернета.

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В Сети предположили, что эта мода — типичный маркетинг. Вскоре производители смогут предложить крем от морщин для костяшек пальцев. А еще критики написали, что у моделей должно быть много свободного времени, раз они фотошопят черточки на своих руках.

Ранее психологи из Великобритании предупредили, что приложения для редактирования фотографий типа FaceTune испортили психику целому поколению девушек. Они теперь не могут ценить свою естественную красоту и страдают от депрессии, так как в реальной жизни нет фоторедакторов.