Новый трейлер триллера «Одна» появился в Сети

Новый трейлер отечественного триллера-катастрофы «Одна» опубликовали в Сети. Об этом сообщил «Ридус».

Картина основана на реальных событиях, которые произошли в 1981 году. Изначально картина должна была выйти в марте, однако премьеру пришлось перенести на июнь. Трейлер длится две минуты и рассказывает о сюжете картины.

«24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше пяти километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге», — сказано в синопсисе фильма.