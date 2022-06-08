Новый трейлер сериала «Обитель зла» появился в Сети

Новый трейлер сериала по игровой франшизе Resident Evil появился в Сети. Проект представила студия Netflix. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету «Культура».

Сюжет проекта будет посвящен Т-вирусу. Болезнь способна превращать людей и животных в опасных монстров. В центре сюжета Джейд Вескер. Главная героиня явялется дочерью антагониста франшизы доктора Альберта Вескера. Мужчина — сотрудник корпорации Umbrella. В ней он разрабатывает лекарственный препарат, в состав которого входит Т-вирус.

В «Обители зла» снялись Элла Балински, Лэнс Реддик, Паола Нуньес и другие актеры. Пост шоураннера и сценариста картины занял Эндрю Дабб. Ранее мужчина работал над сериалом «Сверхъестественное». Премьера проектна назначена на 14 июля 2022 года.

Ранее в российских кинотеатрах предложили транслировать сериалы. Критик Роман Григорьев положительно оценил данную инициативу. По мнению специалиста, россияне поддержат такую идею и будут активно посещать показы популярных зарубежных сериалов.