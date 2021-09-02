Новый терминал аэропорта Елизово на Камчатке откроется к 2025 году

Открытие нового терминала аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском пришлось перенести. Его эксплуатация начнется в 2025 году. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Об этом рассказали в ходе Восточного экономического форума. Изначально предполагалось, что строительные работы завершатся к 2023 году.

Разработкой нового терминала занимается компания Crocus Group. Ее президент Араз Агаларов заявил, что к строительству будут привлечены не менее 800 человек. Компания создаст здание аэровокзала, административное помещения и здание государственных органов контроля.