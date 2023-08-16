Интересное 16 августа 2023, 23:32 Новый спортивный комплекс откроют в Петербурге к августу 2026 года

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К началу августа 2026 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга откроют двухэтажный спортивный комплекс. Он будет располагаться на Ленской улице. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по инвестициям города.

На данный момент специалисты разрабатывают проект объекта. Его планируют завершить 3 октября 2023 года.

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В здании обустроят трибуны на 500 мест, тренерский зал, медицинский кабинет, фитнес-кафе. В комплексе будут проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу.