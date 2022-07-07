Новый скейт-парк открыли в Ноябрьске

Новый скейт-парк создали в Ноябрьске. Такой информацией поделился глава города Алексей Романов. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на социальные сети политика.

Строительство стартовало в мае этого года. Однако уже в июле работу над площадкой удалось завершить. Скейт-парк уже успели облюбовать дети и подростки со всего города.

«Площадка в Ноябрьск-парке готова. Здесь многолюдно, ребята гоняют на самокатах, делают трюки скейтеры и велосипедисты. Радует, что скейт-парк не пустует и подростки могут позаниматься любимым делом», — рассказал политик.