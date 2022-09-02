Интересное 02 сентября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Новый сезон вокального шоу "Голос" начнется с версии "60+" Teleprogramma.pro: Лариса Гузеева заменит Дмитрия Нагиева в новом сезоне шоу "Голос"

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Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с организаторами шоу “Голос” и выяснили, какие сюрпризы ждут зрителей в новом сезоне.

Вместо телеведущего Дмитрия Нагиева общаться с участниками, наставниками и публикой будет ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. В проект также вернутся Елена Ваенга и Валерий Сюткин.

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Новичками в новом сезоне шоу могут стать Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Тем более, что у артистов есть опыт работы жюри в различных музыкальных конкурсах.

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По задумке продюсеров, в новом сезоне шоу “Голос” будут выступать участники, достигшие 60-летнего возраста. Всего за четыре выпуска им предстоит преодолеть высокую конкуренцию и проявить все свои таланты.

Участниками проекта стали жители самых разных уголков бывшего СССР - от Бишкека до Луганска, от Сыктывкара до Гомеля.

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