Новый рыбоводный завод открыли на Ямале

Новый рыбоводный завод открыли в Тазовском (Ямало-Ненецкий автономный округ). На заводе ежегодно будут выращивать около 1,8 миллиона мальков муксуна и чира. Об этом сообщила «Север-Пресс».

В состав производственного комплекса входят 24 садковых линии, цех, административный блок и крематор для уничтожения биологических отходов. Первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин заявил, что завод является примером сотрудничества правительства округа и бизнеса по сохранению ценных видов водных биоресурсов. «Деятельность по зарыблению водоемов округа значительно усилится, а в районе появятся дополнительные рабочие места», — добавил он.