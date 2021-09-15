15 сентября 2021, 16:17
Новый рыбоводный завод открыли на Ямале
Новый рыбоводный завод открыли в Тазовском (Ямало-Ненецкий автономный округ). На заводе ежегодно будут выращивать около 1,8 миллиона мальков муксуна и чира. Об этом сообщила «Север-Пресс».
В состав производственного комплекса входят 24 садковых линии, цех, административный блок и крематор для уничтожения биологических отходов.
Первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин заявил, что завод является примером сотрудничества правительства округа и бизнеса по сохранению ценных видов водных биоресурсов.
«Деятельность по зарыблению водоемов округа значительно усилится, а в районе появятся дополнительные рабочие места», — добавил он.