Новый парк создадут в Перми

Новый ландшафтный парк по улице Петропавловской появится в центре Перми. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В рамках подготовки к 300-летию Перми будет обновлено пространство вдоль нечетной стороны улицы Петропавловской на участке от улицы Попова до улицы Крисанова», — сказано на сайте.

Работа по благоустройству парка будет проходить в два этапа. Обустройством территории будет заниматься компания ООО «Стройком». Компания проведет озеленение территории, обустроит пешеходные дорожки и установит детские площадки.