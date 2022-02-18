Новый парк построят в Кемерове

Парк культуры и отдыха откроют в Кемерове рядом со спортивным комплексом «Кузбасс-Арена» и ледовым дворцом «Кузбасс». Власти региона уже объявили тендер. Об этом сообщил INFOX.ru.

На строительство парка планируют выделить 196 483 802 рублей. При этом завершить строительство парка необходимо к концу лета текущего года.

В условиях тендера сказано, что парк должен иметь планый переход к зонам набережной, Московской площади, участкам ледового дворца «Кузбасс», волейбольного центра «Кузбасс-Арена». Также ожидается, что в парке построят скейт-площадку, зоны для воркаута и паркура, а также скалодром.