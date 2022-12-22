22 декабря 2022, 13:01
Новый памятник археологии обнаружили в Калужской области
Редкую находку обнаружили в Козельском районе Калужской области. Там нашли древнее городище, сообщил начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.
По данным «Национальной службы новостей», в ближайшее время памятник получит статус объекта федерального значения, все необходимые экспертизы уже пройдены.
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Благодаря такой находке ученые и археологи смогут получить больше информации о формировании Древнерусского государства.
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Археология
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