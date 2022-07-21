Новый ландшафтный парк появится в Некрасовке

Новый ландшафтный парк появится в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка». Такой информацией поделился глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

Работы реализуют в рамках проекта по благоустройству многофункциональной общественной зоны. На данный момент там уже возвели амфитеатр, построили беседки и площадки. В ближайшее время в парке сделают холмы, озеленят территорию и установят фонтаны.

«Рядом со станицей метро фактически появится ландшафтный парк с рекреационными зонами для жителей района всех возрастных групп», — рассказал политик.