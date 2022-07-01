Новый корвет «Быстрый» заложили на Амурском судостроительном заводе

Новый корвет проекта 20385 «Быстрый» заложили на Амурском судостроительном заводе. Мероприятие состоялось в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Закладку провели под сопровождением сюиты «Время, вперед!». Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц и генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков установили на корвете закладную доску. Корабль присоединится к Тихоокеанскому флоту.

Ранее на этом же заводе заложили и другие корветы — «Буйный» и «Разумный». Они также войдут в состав Тихоокеанского флота. Сотрудники завода заврешают создание корпусов.