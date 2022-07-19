Новый корпус школы построили в ЦАО Москвы

В Пресненском районе завершили строительство нового учебного корпуса школы № 2055. Такой информацией поделился руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

На данынй момент строители привели в порядок близлежащие территории. Отделку завершили на 95%.

«Полностью возведены монолитные железобетонные конструкции. Монтаж мебели (выполнен — прим. ред.) — более чем на 60%», — отметил Загрутдинов.

Новое помещение сможет вместить в себя 300 школьников. В корпусе обустроили кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка и астрономии.