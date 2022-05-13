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    13 мая 2022, 14:16

    Новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины открылся в Петербурге

    Арина Бобкова

    Новый лечебно-диагностический корпус детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины открыли в Санкт-Петербурге. Торжественную церемонию провели в четверг, 12 мая. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора города Олега Эргашева.

    Новый копус вмещает 160 коек. На его строительство потребовалось два года.

    «Здесь будут работать отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии, оснащенные самым современным оборудованием», — рассказал Эргашев.