Новый корпус Академии живописи Ильи Глазунова возведут в Москве

Новый корпус Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова возведут в Москве. Здание построят на проекту 1910 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

«Выдано разрешение на строительство учебно-выставочного комплекса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в центре Москвы», — сказано в сообщении.

Над проектом работали архитекторы Владимир Шухов и Николай Курдюков. Строители планируют создать планировочную структуру и стилистику фасадов по старому проекту.