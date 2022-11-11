11 ноября 2022, 03:05
Новый хоккейный корт построят в Салехарде
Новый крытый хоккейный корт откроют в Салехарде находиться неподалеку от центра культуры и спорта «Геолог». Об этом сообщил «Север-Пресс».
Сейчас работы находятся на стадии завершения. Размер хоккейного поля составит 60 на 30 метров. Специалистам осталось установить борт хоккейной площадки, а также залить лед.
Реклама
Для посетителей катка создадут теплые раздевалки. Однако арендовать коньки в помещении будет нельзя, рассказал заместитель главы города Андрей Барышников.
Реклама
Строительство
Реклама
Реклама