Интересное 11 ноября 2022, 03:05 Новый хоккейный корт построят в Салехарде

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Новый крытый хоккейный корт откроют в Салехарде находиться неподалеку от центра культуры и спорта «Геолог». Об этом сообщил «Север-Пресс».

Сейчас работы находятся на стадии завершения. Размер хоккейного поля составит 60 на 30 метров. Специалистам осталось установить борт хоккейной площадки, а также залить лед.

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Для посетителей катка создадут теплые раздевалки. Однако арендовать коньки в помещении будет нельзя, рассказал заместитель главы города Андрей Барышников.

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