14 декабря 2022, 03:10
Новый Губернаторский лицей для одаренных детей откроют в Ленинградской области
Губернаторский лицей построят в микрорайоне Кяселево во Всеволожске Ленинградской области. Там будут обучаться одаренные дети. Такой информацией поделился глава региона Александр Дрозденко. Об этом сообщили «Невские новости».
Строительство здания начнется в 2024 году. На данный момент готов предпроект, а также архитектурный облик здания. Инвесторы выделили средства на проектирование здание. Данный этап работы планируют завершить в 2023 году.
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«Лицей будет ориентирован на естественные, гуманитарные науки, спорт. По этим направлениям будут отбираться дети после третьего-пятого класса. Будут там проживать и развивать свои дарования, то есть это такая школа талантов для ребят из Ленинградской области», — отметил политик.
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Строительство
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