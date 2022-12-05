Интересное 05 декабря 2022, 16:27 Новый горнолыжный комплекс появится в Пермском крае

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Новый горнолыжный комплекс «Ермак» возведут в Чусовом Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт правительства Пермского края.

Возведением комплекса займется строительная транспортная компания «Ермак». Протяженность горнолыжных трасс составит семь километров. Кроме того, строители возведут там подъемники. Там также построят спортивную школу горных лыж и фристайла.

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Краевой министр территориального развития Светлана Усачева подчеркнула, что Чусовой является идеальным местом для размещения комплекса, так как там располагаются склоны предгорий Уральских гор.

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