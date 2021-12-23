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    23 декабря 2021, 16:27

    Новый год по гиперборейскому календарю встретили в Мурманской области

    Арина Бобкова

    Новый год по гиперборейскому календарю отметили в городе Ковдор Мурманской области. Об этом сообщил ОТР.

    Этот праздник является визитной карточной города. Его отмечают уже в третий раз. Рядом со священной горой Варс местные жители и гости города прошли обряд очищения. Во время праздника можно было угоститься блюдами гиперборейской кухни, а также принять участие в конкурсах и играх.

    Большое внимание во время торжества уделили преданиям и мифам Кольского полуострова. Главный миф посвящен древней северной цивилизации Гиперборея.