Новый год по гиперборейскому календарю встретили в Мурманской области

Новый год по гиперборейскому календарю отметили в городе Ковдор Мурманской области. Об этом сообщил ОТР.

Этот праздник является визитной карточной города. Его отмечают уже в третий раз. Рядом со священной горой Варс местные жители и гости города прошли обряд очищения. Во время праздника можно было угоститься блюдами гиперборейской кухни, а также принять участие в конкурсах и играх.

Большое внимание во время торжества уделили преданиям и мифам Кольского полуострова. Главный миф посвящен древней северной цивилизации Гиперборея.