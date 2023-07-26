Интересное 26 июля 2023, 18:48 Новый генплан Сочи защитит город от катаклизмов Генплан Сочи до 2044 года предусмотрит новую схему водоотведения поверхностных сточных вод

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Генплан Сочи до 2044 года сможет защитить город от природных катаклизмов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Он включает в себя новую схему водоотведения поверхностных сточных вод. Таким образом в городе получится решить проблему с затоплениями. Кроме того, на данный момент идет подготовка новой концепции берегоукрепления по всем участкам береговой линии.

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«Будут направлены соответствующие предложения о формировании федеральной программы для рассмотрения на уровне Правительства РФ», — отметили в ведомстве.