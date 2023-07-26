26 июля 2023, 18:48
Новый генплан Сочи защитит город от катаклизмов
Генплан Сочи до 2044 года предусмотрит новую схему водоотведения поверхностных сточных вод
Генплан Сочи до 2044 года сможет защитить город от природных катаклизмов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Он включает в себя новую схему водоотведения поверхностных сточных вод. Таким образом в городе получится решить проблему с затоплениями. Кроме того, на данный момент идет подготовка новой концепции берегоукрепления по всем участкам береговой линии.
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«Будут направлены соответствующие предложения о формировании федеральной программы для рассмотрения на уровне Правительства РФ», — отметили в ведомстве.
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