  • Новый газопровод «Сила Сибири» запустят 2 декабря

    05 ноября 2019, 19:29

    Ирина Нагайникова

    Россия и Китай согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по новому восточному маршруту, сообщил ТАСС.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что строительство опережает график. Благодаря этому поставки по северному участку «Хэйхэ — Чанлин» в Китай можно будет начать раньше срока.

    Газета «Известия» сообщила, что ранее устанавливали срок начала поставок с 20 декабря 2019 года.

    Газопровод «Сила Сибири» обеспечит поставки газа для Дальнего Востока и на экспорт в Китай с месторождений Восточной Сибири.

    Как сообщил сайт «Русская планета», максимальная пропускная мощность нового газопровода составит 38 миллиардов кубических метров в год.