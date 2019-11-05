Новый газопровод «Сила Сибири» запустят 2 декабря

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что строительство опережает график. Благодаря этому поставки по северному участку «Хэйхэ — Чанлин» в Китай можно будет начать раньше срока.

Газета «Известия» сообщила, что ранее устанавливали срок начала поставок с 20 декабря 2019 года.

Газопровод «Сила Сибири» обеспечит поставки газа для Дальнего Востока и на экспорт в Китай с месторождений Восточной Сибири.

Как сообщил сайт «Русская планета», максимальная пропускная мощность нового газопровода составит 38 миллиардов кубических метров в год.