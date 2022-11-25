Интересное 25 ноября 2022, 16:12 Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Москве в 2023 году

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Северное Бутово в Москве. Такой информацией поделился глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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Здание будет располагаться на улице Дмитрия Донского. Работы планируют завершить в III квартале 2023 году. Уже сейчас к концу подошли фасадные работы. Специалисты занимаются приведением в порядок прилегающих территорий. Комплекс получит название «Качаловский».