Интересное 29 августа 2023, 17:00 Новый этап строительства трамвайной ветки Купчино — Шушары — Славянка начался в Ленобласти

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Новый этап строительства трамвайной ветки Купчино-Шушары-Славянка начался в Ленинградской области. Она будет включать 10 остановок. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Сейчас специалисты вбивают сваи для путепроводов, строят мосты и депо. Ветка будет начинаться на берегу Волковки, неподалеку от метро Купчино. Там укрепляют берег и откачивают воду. Протяженность маршрута составит 21 километр. Часть пути будет проходить по мосту, чтобы преодолеть Кольцевую автодорогу и железнодорожное полотно.