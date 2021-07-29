29 июля 2021, 20:36
Новый бассейн построят в Петербурге на месте бомбоубежища
В Петроградском районе Санкт-Петербурга на месте бывшего бомбоубежища оборудуют бассейн. Об этом сообщили в администрации района, рассказала газета «Петербургский дневник».
Речь идет о бывшем бомбоубежище рядом со сквером Цоя. Бассейн, построенный на его месте, будет иметь пропускную способность до 450 человек в день. В нем оборудуют спортивные залы, раздевалки, душевые и все необходимое.
На проект планируется потратить 100 миллионов рублей.