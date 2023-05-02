Интересное 02 мая 2023, 23:25 Новый альбом рок-группы Киану Ривза Dogstar выйдет летом

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Альтернативная рок-группа Dogstar, основателями которой выступили Киану Ривз и музыкант Роберт Мейлхаус, анонсировала выпуск нового альбома. Об этом сообщил RT.

Группа распалась в 2002-м году, однако в 2022-м году музыканты заявили о воссоединении.

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Первый альбом исполнителей вышел в 1996-м году. Он носил название Dogstar Our Little Visionary. Альбом Happy Ending появился в 2000-м году. Летом же, после перерыва в 23 года, должна выйти новая пластинка.