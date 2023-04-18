Интересное 18 апреля 2023, 12:12 Новый альбом Metallica смогут оценить люди с нарушениями слуха

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Новый альбом американской рок-группы Metallica смогут оценить люди с нарушениями слуха. Все песни в альбоме будут переведены на язык жестов, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что исполнители станут первыми в истории музыкантами, которые издадут подобный альбом. В нем будет 12 клипов, все треки сопроводят сурдопереводом.

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Как сообщил сайт «Ридус», диктор будет передавать не только слова и содержание песен, но и мелодию композиции.