Новый альбом Depeche Mode выйдет в 2023 году | 360°

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Новый альбом Depeche Mode выйдет в 2023 году

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Британская группа Depeche Mode объявила о выпуске нового альбома. Он появится в 2023 году. Об этом сообщило ИА НСН.

В мае этого года скончался клавишник группы Энди Флетчер. Данный альбом станет первым после его гибели. Композиции для пластинки музыканты писали на протяжении двух лет. Альбом получит название  «Memento Mori», что переводится с латинского как «Помни о смерти».

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