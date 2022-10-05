Новый альбом Depeche Mode выйдет в 2023 году | 360°

Интересное 05 октября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Новый альбом Depeche Mode выйдет в 2023 году

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Британская группа Depeche Mode объявила о выпуске нового альбома. Он появится в 2023 году. Об этом сообщило ИА НСН.

В мае этого года скончался клавишник группы Энди Флетчер. Данный альбом станет первым после его гибели. Композиции для пластинки музыканты писали на протяжении двух лет. Альбом получит название «Memento Mori», что переводится с латинского как «Помни о смерти».

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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о смерти певца Бориса Моисеева. По его словам, в последние годы жизни он не хотел ни с кем общаться.

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