Интересное 22 февраля 2023, 23:34 Новые школы построят в Петербурге на Морской набережной и проспекте Энгельса

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В Санкт-Петербурге возведут две новых школы. Они будут располагаться на Морской набережной и на проспекте Энгельса. На данный момент администрация города уже нашла инвесторов. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

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Первая школа будет рассчитана на 1375 человек, вторая — на 550. По словам губернатора Александра Беглова, в данных районах проживает большое количество молодых семей, поэтому строительство школ необходимо. Учебные заведения возведут за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.