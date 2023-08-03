Интересное 03 августа 2023, 15:33 Новые природные заказники появятся в Санкт-Петербурге

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На территории Петербурга могут появиться новые природные заказники. Такой информацией поделился заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург»

Статус особо охраняемых природных территорий получат в Курортном районе Дюны, лесопарк Гагарка, Тарховка и одна территория в Петродворцовом районе. На данный момент там ведется активная подготовительная работа.

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В январе в городе появилась очередная охраняемая природная территория — Левашовский лес. Также на территории Санкт-Петербурга работает пять экотроп, написал «Петербургский дневник».